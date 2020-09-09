Розовый закат и бомбардировщики Ту-22М3 — видео

Молодые офицеры попробовали свои силы в роли штурманов и помощников командиров самолетов. Смотрите видео!

Минобороны РФ опубликовало видео полетов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Мурманской области. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как воздушные суда поднимаются в воздух с аэродрома и осуществляют полет в темное время суток.

"В ходе занятий в роли штурманов и помощников командиров кораблей попробовали себя молодые офицеры", – сообщили в Минобороны.

Бомбардировщики Ту-22МЗ принимали участие в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии. Они могут нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы.

Максимальная скорость полета бомбардировщиков составляет 2,3 тысячи километров в час, а дальность полета – 6,8 тысячи километров.