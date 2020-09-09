Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции — видео

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/09/14941763.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20200909/14941835/Rossiyskiy-Su-27-perekhvatil-samolety-razvedchiki-SShA-i-Shvetsii--video.html
Инцидент произошел над водами Балтийского моря. Иностранные разведчики направлялись в сторону российской госграницы.
Истребитель сопроводил их.
После того, как американский и шведский самолеты развернулись от границы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время полеты авиации НАТО у российских границ сильно участились.
В частности, по сравнению с прошлым годом, авиаразведка стала интенсивнее на 30%.