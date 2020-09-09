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Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции — видео

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Инцидент произошел над водами Балтийского моря. Иностранные разведчики направлялись в сторону российской госграницы.

Истребитель сопроводил их. 

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После того, как американский и шведский самолеты развернулись от границы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время полеты авиации НАТО у российских границ сильно участились.

В частности, по сравнению с прошлым годом, авиаразведка стала интенсивнее на 30%.

Теги:
Балтийское море, границы, разведчики, самолет, Швеция, США, Минобороны РФ



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