Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции — видео

Инцидент произошел над водами Балтийского моря. Иностранные разведчики направлялись в сторону российской госграницы.

Истребитель сопроводил их.

После того, как американский и шведский самолеты развернулись от границы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время полеты авиации НАТО у российских границ сильно участились.

В частности, по сравнению с прошлым годом, авиаразведка стала интенсивнее на 30%.