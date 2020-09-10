В Крыму взорвали бомбы времен Великой Отечественной войны — видео

В общей сумме сотрудники МЧС России обезвредили более 80 взрывоопасных предметов военного времени.

Среди них были четыре фугасные авиабомбы общим весом в две тонны.

Снаряды взорвали на полигоне в Багерове, куда их перед этим доставили на спецавтомобилях.

Как это было — смотрите в видео!