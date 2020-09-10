В Крыму взорвали бомбы времен Великой Отечественной войны — видео

Среди них были четыре фугасные авиабомбы общим весом в две тонны.
Снаряды взорвали на полигоне в Багерове, куда их перед этим доставили на спецавтомобилях.
Как это было — смотрите в видео!
В общей сумме сотрудники МЧС России обезвредили более 80 взрывоопасных предметов военного времени.
Среди них были четыре фугасные авиабомбы общим весом в две тонны.
Снаряды взорвали на полигоне в Багерове, куда их перед этим доставили на спецавтомобилях.
Как это было — смотрите в видео!
Накануне в Москве состоялся турнир по смешанным единоборства Global Fighting Championship (GFC). Мероприятие было посвящено памяти Абдулманапа Нурмагомедова — отца легендарного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
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РФ обеспечила горячим питанием учащихся начальных классов в ряде стран постсоветского пространства и передала учебным заведениям несколько тысяч учебников.
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