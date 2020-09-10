Сильный пожар в порту Бейрута – видео

На территории порта в ливанской столице бушует пламя, столб дыма видно за три километра от гавани. Смотрите видео!

Пожар охватил порт Бейрута чуть более чем через месяц после того, как город потряс взрыв. Его видно за три километра от гавани. На место ЧП прибыли пожарные части и военные. На кадрах с места пожара, которые появились в социальных сетях, виден столб черного дыма и языки пламени.

В августе в этом же месте прогремел взрыв, он полностью разрушил порт и повредил несколько районов города. Тогда погибли 190 человек.

Вертолеты армии Ливана помогают с воздуха пожарным расчетам, которые борются с огнем непосредственно на месте ЧП столичной гавани. Причина пожара еще не установлена.

Мощный взрыв в порту ливанской столицы прогремел 4 августа. В результате катастрофы погибли не менее 190 человек, 6500 получили ранения и были перемещены более 300000. По данным властей, причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которая на складе. Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действует режим чрезвычайного положения.