Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана

Штаты сокращают военное присутствие в Ираке. В ближайшее время страну покинут 2200 американских солдат, заявил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Таким образом, Америка сократит военный контингент в Ираке с 5200 до 3000 армейцев. Маккензи также уточнил сроки вывода американских военных из Афганистана. К концу октября - ноябрю на территории страны останется лишь 4,5 тысячи военнослужащих из 8,6 тысячи. Американцы находятся в Афганистане с 2001 года. В Ирак они вторглись в 2003 году, но покинули страну в 2011-м лишь для того, чтобы вернуться туда спустя три года. Долгое присутствие США в обеих странах не принесло результатов и, напротив, считается одним из крупнейших провалов американской внешней политики.

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