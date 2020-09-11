Политкорректный "Оскар"

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Картины, претендующие на главную кинопремию, теперь должны будут соответствовать новым правилам, чтобы попасть в номинацию "Лучший фильм".
Американская киноакадемия представила новые правила, которым должны будут соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Однако фильм должен быть максимально политкорректным.
Какое кино для "Оскара" теперь будут снимать и при чем тут ЛГБТ — смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.