Запад призывает остановить строительство "Северного потока–2" — Германия против

По словам главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, заморозка проекта, который призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы, была бы ошибкой.

"Это совершенно точно не в интересах Германии и Европы", — заявил немецкий политик в интервью RT Deutsch.

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Ранее эксперты отмечали, что Германия все-таки доведет до конца строительство "Северного потока–2", поскольку страна не сможет выжить на сжиженном газе из США, который, к слову, очень заинтересованы в сворачивании этого проекта.

"Германия — единственная промышленная держава в Европе, а промышленности нужны большие энергоресурсы, которых на танкерах из Америки не навозишься. Поэтому, скрепя сердце и колеблясь между экономической выгодой и политическим союзом, немцы все-таки "Северный поток–2" достроят и работать с нами будут по этому направлению так же, как и раньше", — подчеркивал политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

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"Северный поток–2" – проект нового газопровода из России в Европу через Балтийское море. Его планируемая мощность – 55 млрд кубометров в год.

США, Польша и страны Балтии долгое время выступают против “Северного потока – 2”, утверждая, что он якобы угрожает их национальным интересам и безопасности. В Москве эти голословные обвинения отрицают.