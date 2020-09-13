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Запад призывает остановить строительство "Северного потока–2" — Германия против

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Берлин осудил призывы остановить строительство газопровода "Северный поток–2" из-за ситуации с якобы отравлением Алексея Навального.

По словам главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, заморозка проекта, который призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы, была бы ошибкой.

"Это совершенно точно не в интересах Германии и Европы", — заявил немецкий политик в интервью RT Deutsch.

Подробности — в видео.

Ранее эксперты отмечали, что Германия все-таки доведет до конца строительство "Северного потока–2", поскольку страна не сможет выжить на сжиженном газе из США, который, к слову, очень заинтересованы в сворачивании этого проекта.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Германия — единственная промышленная держава в Европе, а промышленности нужны большие энергоресурсы, которых на танкерах из Америки не навозишься. Поэтому, скрепя сердце и колеблясь между экономической выгодой и политическим союзом, немцы все-таки "Северный поток–2" достроят и работать с нами будут по этому направлению так же, как и раньше", — подчеркивал политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik. 

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"Северный поток–2" – проект нового газопровода из России в Европу через Балтийское море. Его планируемая мощность – 55 млрд кубометров в год.

США, Польша и страны Балтии долгое время выступают против “Северного потока – 2”, утверждая, что он якобы угрожает их национальным интересам и безопасности. В Москве эти голословные обвинения отрицают.

Теги:
Строительство, Германия, Северный поток - 2



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