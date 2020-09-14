36-й день протестов: в Беларуси "Марш героев" собрал тысячи человек — видео

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Накануне по Минску прокатился очередной массовый митинг — "Марш героев". Люди скопились в центре города и затем двинулись в сторону элитного поселка "Дрозды", где проживают высокопоставленные белорусские чиновники.
На подходе к поселку многочисленных митингующих встретили силовики.
Отмечается, что всего в ходе акции протеста были задержаны около 400 человек.
В этот же день сторонники президента Беларуси Александра Лукашенко провели автопробег "За единую Беларусь".
Мероприятие было организованно в поддержку единства республики. Участники акции с государственной символикой проехали по МКАД, от аквапарка "Лебяжий" до мемориального комплекса "Хатынь".