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36-й день протестов: в Беларуси "Марш героев" собрал тысячи человек — видео

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (45)
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Накануне по Минску прокатился очередной массовый митинг — "Марш героев". Люди скопились в центре города и затем двинулись в сторону элитного поселка "Дрозды", где проживают высокопоставленные белорусские чиновники.

На подходе к поселку многочисленных митингующих встретили силовики. 

Отмечается, что всего в ходе акции протеста были задержаны около 400 человек.

В этот же день сторонники президента Беларуси Александра Лукашенко провели автопробег "За единую Беларусь".

Мероприятие было организованно в поддержку единства республики. Участники акции с государственной символикой проехали по МКАД, от аквапарка "Лебяжий" до мемориального комплекса "Хатынь".

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (45)
Теги:
протесты, Митинг, Беларусь



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