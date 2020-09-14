По полю танки грохотали: на Урале устроили шоу боевой техники

Накануне российские танкисты отметили профессиональный праздник. Торжественное мероприятие прошло под Екатеринбургом на военном полигоне Свердловский. Очевидцами показательных выступлений стали около 30 тысяч человек. Военнослужащие продемонстрировали зрителям уникальный и сложный элемент боевой подготовки – параллельный прыжок и стрельбу в полете трех 40-тонных танков Т-72БЗМ.
Кроме того, для посетителей была организована специальная выставка исторической и современной техники, в том числе инновационный российский танк с необитаемой башней Т-14 "Армата".
Как прошел День танкиста и на чем катали гостей праздника - смотрите в нашем видео.