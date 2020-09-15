15:43 15 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Видео

Россия предоставит Беларуси госкредит на $1,5 млрд — об этом объявил Путин

Получить короткую ссылку
73 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik на русском
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/0f/14977714.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200915/14978532/Rossiya-predostavit-Belarusi-goskredit-na-15-mlrd--ob-etom-obyavil-Putin.html

Накануне в Сочи прошла встреча президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Стороны обсуждали различные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в финансовой сфере.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. И мы это исполним", — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что министерства финансов двух стран уже начали работу над согласованием займа.

Стоит отметить, что для Лукашенко визит в Сочи стал первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента Беларуси.

Это была встреча в формате "один на один" без участия делегаций. 

Теги:
Кредит, Сочи, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Беларусь



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Россия предоставит Беларуси госкредит на $1,5 млрд — об этом объявил Путин
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться