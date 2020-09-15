Россия предоставит Беларуси госкредит на $1,5 млрд — об этом объявил Путин

Накануне в Сочи прошла встреча президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Стороны обсуждали различные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в финансовой сфере.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. И мы это исполним", — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что министерства финансов двух стран уже начали работу над согласованием займа.

Стоит отметить, что для Лукашенко визит в Сочи стал первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента Беларуси.

Это была встреча в формате "один на один" без участия делегаций.