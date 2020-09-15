"Мы истощены эмоционально и физически!": в Европе прошел митинг врачей — видео

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Бельгийские врачи вышли на митинг. Медики жалуются на низкие зарплаты, хотя работы из-за коронавируса прибавилось, да и людей не хватает.
В медицинский халат и маску переодели даже скульптуру "Писающий мальчик" — в знак поддержки работников здравоохранения.
Акция протеста в Бельгии — не единственная в Европе, где снова наблюдается всплеск заболеваемости.
На днях зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире с начала пандемии — почти 308 тысяч человек за сутки.
По прогнозам организации, осенью ситуация станет только хуже.
Подробности — в нашем видео.