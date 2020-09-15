"Мы истощены эмоционально и физически!": в Европе прошел митинг врачей — видео

Бельгийские врачи вышли на митинг. Медики жалуются на низкие зарплаты, хотя работы из-за коронавируса прибавилось, да и людей не хватает.

В медицинский халат и маску переодели даже скульптуру "Писающий мальчик" — в знак поддержки работников здравоохранения.

Акция протеста в Бельгии — не единственная в Европе, где снова наблюдается всплеск заболеваемости.

На днях зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире с начала пандемии — почти 308 тысяч человек за сутки.

По прогнозам организации, осенью ситуация станет только хуже.

Подробности — в нашем видео.