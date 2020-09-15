Лавров о ситуации с Навальным: "Запад перешел все рамки дозволенного"

Однако власти Германии, несмотря на запросы от российских государственных структур, не торопятся поделиться информацией и оказать содействие в расследовании предполагаемого отравления российского оппозиционера.
"Мне кажется, наши западные партнеры перешли все рамки приличия и разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют признаться. Нам говорят: "Вы что, не верите немецким специалистам, специалистам бундесвера? Как такое может быть? Эти выводы подтверждены французами и шведами! Вы что, нам не верите?", — заявил Лавров.
Глава МИД подчеркнул: Россия не может верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело, должны быть соблюдены определенные процедуры.
По словам министра, доследственная проверка была начата буквально сразу же после инцидента с Навальным.
В ходе нее были рассмотрены все обстоятельства дела, добавил Лавров.
Он также отметил абсурдность заголовков многих немецких СМИ о том, что высокий профессионализм российских врачей и пилота, который быстро посадил самолет, были якобы не более, чем "счастливым стечением обстоятельств".
Это высокомерие Запада и чувство собственной непогрешимости может привести к плачевным последствиям, считает Лавров.
Полный комментарий главы российского МИД смотрите в видео.