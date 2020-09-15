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Лавров о ситуации с Навальным: "Запад перешел все рамки дозволенного"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные партнеры продолжают требовать от России признания по делу Навального.

Однако власти Германии, несмотря на запросы от российских государственных структур, не торопятся поделиться информацией и оказать содействие в расследовании предполагаемого отравления российского оппозиционера.

"Мне кажется, наши западные партнеры перешли все рамки приличия и разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют признаться. Нам говорят: "Вы что, не верите немецким специалистам, специалистам бундесвера? Как такое может быть? Эти выводы подтверждены французами и шведами! Вы что, нам не верите?", — заявил Лавров.

Глава МИД подчеркнул: Россия не может верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело, должны быть соблюдены определенные процедуры.

Алексей Навальный
© Sputnik / Валерий Мельников
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По словам министра, доследственная проверка была начата буквально сразу же после инцидента с Навальным.

В ходе нее были рассмотрены все обстоятельства дела, добавил Лавров.

Он также отметил абсурдность заголовков многих немецких СМИ о том, что высокий профессионализм российских врачей и пилота, который быстро посадил самолет, были якобы не более, чем "счастливым стечением обстоятельств".

Это высокомерие Запада и чувство собственной непогрешимости может привести к плачевным последствиям, считает Лавров.

Полный комментарий главы российского МИД смотрите в видео.

Теги:
Германия, Алексей Навальный, Россия, МИД РФ, Сергей Лавров



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