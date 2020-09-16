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Пандемия коронавируса: как борются с COVID-19 в странах СНГ

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Sputnik/RUPTLY
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200916/14985888/Pandemiya-koronavirusa-kak-boryutsya-s-COVID-19-v-stranakh-SNG.html

В соседних государствах идет постепенное смягчение карантинных мер, однако медики советуют не расслабляться и быть готовыми ко второй волне вирусной инфекции.

На днях в мире был достигнут очередной рекорд по выявлению новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Общее количество инфицированных превысило 29 млн человек. Согласно официальной статистике, около одного миллиона людей скончались из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. С начала осени в некоторых странах зафиксировали вторую волну пандемии, которую ранее спрогнозировали ученые. В то время, как в ряде стран уже смягчают введенные карантинные меры, в других они снова усиливаются.

О том, как справляются с коронавирусной инфекцией в соседних государствах, смотрите в нашем видео. 

 

Теги:
Страны ЦА, Страны СНГ, пандемия, коронавирус



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