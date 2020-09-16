Пандемия коронавируса: как борются с COVID-19 в странах СНГ

В соседних государствах идет постепенное смягчение карантинных мер, однако медики советуют не расслабляться и быть готовыми ко второй волне вирусной инфекции.

На днях в мире был достигнут очередной рекорд по выявлению новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Общее количество инфицированных превысило 29 млн человек. Согласно официальной статистике, около одного миллиона людей скончались из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. С начала осени в некоторых странах зафиксировали вторую волну пандемии, которую ранее спрогнозировали ученые. В то время, как в ряде стран уже смягчают введенные карантинные меры, в других они снова усиливаются.

О том, как справляются с коронавирусной инфекцией в соседних государствах, смотрите в нашем видео.