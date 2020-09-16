18:41 16 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Видео

Пентагон призывает американцев готовиться к войне похлеще Второй мировой

Получить короткую ссылку
5410
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly / CCTV pool / US department of defense / Минобороны России / U.S. Air Force video by Tech. Sgt. James Cason
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/10/14991126.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200916/14990211/Pentagon-prizyvaet-amerikantsev-gotovitsya-k-voyne-pokhlesche-Vtoroy-mirovoy.html

О предстоящем конфликте, сопоставимом по масштабом со Второй мировой войной, заявил новый глава штаба ВВС США Чарльз Браун.

По его мнению, в скором будущем Штаты столкнутся с похожим по мощи противником.

"Будущая война не останется вдали от наших берегов. Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации, более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны", — говорится в докладе Брауна.

Кто же может стать вероятным противником США? По мнению чиновника, это Россия и Китай, военный потенциал которых неумолимо растет.

Запад готов к войне на самоуничтожение >>

Однако чтобы минимизировать риск конфликста, генерал предлагает в очередной раз увеличить финансирование оборонной отрасли, бюджет которой и так раздут до небывалых масштабов.

Подробности — в видеосюжете.

Теги:
Вторая мировая война, Пентагон, США, война



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Пентагон призывает американцев готовиться к войне похлеще Второй мировой
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться