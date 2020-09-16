Пентагон призывает американцев готовиться к войне похлеще Второй мировой

О предстоящем конфликте, сопоставимом по масштабом со Второй мировой войной, заявил новый глава штаба ВВС США Чарльз Браун.

По его мнению, в скором будущем Штаты столкнутся с похожим по мощи противником.

"Будущая война не останется вдали от наших берегов. Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации, более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны", — говорится в докладе Брауна.

Кто же может стать вероятным противником США? По мнению чиновника, это Россия и Китай, военный потенциал которых неумолимо растет.

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Однако чтобы минимизировать риск конфликста, генерал предлагает в очередной раз увеличить финансирование оборонной отрасли, бюджет которой и так раздут до небывалых масштабов.

Подробности — в видеосюжете.