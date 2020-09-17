Ташкент накрыла пыльная буря - видео

В столице Узбекистана днем 17 сентября наблюдался сильный ветер и пыльная буря.
Видимость на дорогах существенно ухудшилась, прохожие спешно попрятались по домам.
Кадры непогоды смотрите в нашем видео.
Столицу Узбекистана накрыла сильная пыльная буря. Кадры непогоды смотрите в нашем видео.
В столице Узбекистана днем 17 сентября наблюдался сильный ветер и пыльная буря.
Видимость на дорогах существенно ухудшилась, прохожие спешно попрятались по домам.
Кадры непогоды смотрите в нашем видео.
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