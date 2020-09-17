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Ташкент накрыла пыльная буря - видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200917/15001556/Tashkent-nakryla-pylnaya-burya---video.html

Столицу Узбекистана накрыла сильная пыльная буря. Кадры непогоды смотрите в нашем видео.

В столице Узбекистана днем 17 сентября наблюдался сильный ветер и пыльная буря.

Видимость на дорогах существенно ухудшилась, прохожие спешно попрятались по домам.

Кадры непогоды смотрите в нашем видео.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, видеоролик, Видео



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