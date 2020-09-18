Истребители пяти стран сопроводили полет ракетоносцев Ту-160 - видео

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В МВД предложили штрафовать водителей за громкую музыку в авто Предусматривается наложение штрафа за чрезмерно громкое звучание магнитофонов и другого звукового оборудования в транспортном средстве в населенных пунктах. 28

В Коканде "пирата" оштрафовали за нелегальное распространение фильмов Злоумышленник понёс наказание по статье "Нарушение авторского права и смежных прав" которая влечет наложение штрафа на граждан от одной до пяти, а на должностных лиц — от пяти до десяти базовых расчетных величин. 71