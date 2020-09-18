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Истребители пяти стран сопроводили полет ракетоносцев Ту-160 - видео

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Плановый полет длился более восьми часов. На разных его этапах истребители разных государств сопровождали ракетоносцы РФ - смотрите наше видео!

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

На некоторых этапах полета ракетоносцев вместе с ними летели Су-35 ВКС России, а также сопровождали истребители иностранных государств F-16 ВВС Дании, F-22 ВВС Италии и Германии, Миг-29 ВВС Польши, а также Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

Полет длился более восьми часов.

Теги:
Истребитель, видеоролик, Видео



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