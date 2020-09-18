Лавров: Литва и Польша диктуют Беларуси свою волю через Тихановскую

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Польша и Литва настойчиво требуют смены власти в Беларуси.
"Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны (Беларуси - ред.) пытались диктовать свою волю белорусскому народу и, по сути дела, руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом "в темную", - отметил российский министр.
По мнению Лаврова, Светлана Тихановская "говорит не своим голосом". Она находится в столице той страны, которая в первых рядах, вместе с польскими коллегами, требует смены власти. Литва уже объявила Тихановскую лидером Беларуси, а Лукашенко - нелигитимным президентом.