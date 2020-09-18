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Лавров: Литва и Польша диктуют Беларуси свою волю через Тихановскую

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По мнению Лаврова, Светлана Тихановская "говорит не своим голосом". Она находится в столице той страны, которая в первых рядах, вместе с польскими коллегами, требует смены власти.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Польша и Литва настойчиво требуют смены власти в Беларуси.

"Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны (Беларуси - ред.) пытались диктовать свою волю белорусскому народу и, по сути дела, руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом "в темную", - отметил российский министр.

По мнению Лаврова, Светлана Тихановская "говорит не своим голосом". Она находится в столице той страны, которая в первых рядах, вместе с польскими коллегами, требует смены власти. Литва уже объявила Тихановскую лидером Беларуси, а Лукашенко - нелигитимным президентом.




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