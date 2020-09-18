Лавров: Литва и Польша диктуют Беларуси свою волю через Тихановскую

По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, показатель поступления импортной готовой продукции снизился на $10,2 млн.

На данный момент матпомощь уже получили 838 детей. Всего по региону будет оказана поддержка 2 727 мальчикам и девочкам.

На вопросы общественности о том, почему Минкульт не контролирует артистов, в ведомстве ответили, что не одобряют действия публичных лиц в этом отношении и поддерживают тот факт, что правила карантина обязательны для всех.