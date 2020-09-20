Хвостатый помощник капитана: как собака из России покоряет Балтику — видео

Собака всегда сопровождает своего хозяина Юрия Масина, который катает туристов на своем катере по Балтийскому морю.
Со временем Чапа стала не только надежным помощником, но и даже ходячей рекламой.
Подробности — в видеосюжете!
В Калининградской области живет рыжая такса по кличке Чапа, которая очень любит морские прогулки.
Собака всегда сопровождает своего хозяина Юрия Масина, который катает туристов на своем катере по Балтийскому морю.
Со временем Чапа стала не только надежным помощником, но и даже ходячей рекламой.
Подробности — в видеосюжете!
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