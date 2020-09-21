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Китаец научил рыбок играть в футбол — кадры аквариумного матча

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Sputnik Узбекистан
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Житель города Цзеянь в провинции Гуаньдун Ян Тяньсинь нашел оригинальный способ времяпровождения в условиях карантина. Он начал учить своих золотых рыбок… играть в футбол.

Он оборудовал аквариум под футбольное поле и объяснил "золотой команде" правила!

"Вначале я не ожидал, что они станут играть. Работая с ними, я понял, что им это интересно, они "хотят" бить по мячу", — поделился хозяин рыбок.

За отличную игру "золотым футболистам" полагается поощрение: после каждого гола Тяньсинь кормит рыбок, тем самым стимулируя их к победе.

Своими успехами "тренер" активно делится в TikTok — там у него уже много подписчиков.

В будущем Тяньсинь планирует организовать матч между "рыбными командами"!

Теги:
спорт, Футбол, рыба, Китай



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