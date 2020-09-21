Зона отчуждения на вездеходе: новые маршруты туристов в Чернобыле - видео

Люди во время экскурсии могут увидеть заброшенные баржи и технику, которую использовали ликвидаторы последствий аварии. Смотрите видео!

В Чернобыле появились необычные экскурсии на вездеходах для туристов.

Люди во время экскурсии могут увидеть заброшенные баржи и технику, которую использовали ликвидаторы последствий аварии.

Также гостей Чернобыля провозят и по воде, и по болотистой местности.

"Чернобыль" стал самым лучшим сериалом всех времен >>

Естественно, прежде, чем открыть зону отчуждения для туристов, специалистами был проведен радиационно-дозиметрический контроль, дабы убедиться, что нахождение здесь безопасно. По результатам исследования было выявлено, что показатели возможного облучения не будут превышены.