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Зона отчуждения на вездеходе: новые маршруты туристов в Чернобыле - видео

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Люди во время экскурсии могут увидеть заброшенные баржи и технику, которую использовали ликвидаторы последствий аварии. Смотрите видео!

В Чернобыле появились необычные экскурсии на вездеходах для туристов.

Люди во время экскурсии могут увидеть заброшенные баржи и технику, которую использовали ликвидаторы последствий аварии.

Также гостей Чернобыля провозят и по воде, и по болотистой местности.

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Естественно, прежде, чем открыть зону отчуждения для туристов, специалистами был проведен радиационно-дозиметрический контроль, дабы убедиться, что нахождение здесь безопасно. По результатам исследования было выявлено, что показатели возможного облучения не будут превышены.

Теги:
Чернобыль, видеоролик, Видео



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