ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выступление Путина на Генассамблее ООН

Президент РФ Владимир Путин во вторник выступит с речью на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его обращение запланировано к показу седьмым по счету.

До российского лидера выступают президенты Бразилии, США, Турции, Китая, Чили, ЮАР и Кубы. После Путина ожидаются обращения глав Иордании, Южной Кореи, Катара, Филиппин, Ирана и Франции.

Обращение Путина было записано в прошлую пятницу и заблаговременно отправлено в Нью-Йорк.

Всего в ходе недели высокого уровня покажут выступления 119 глав государств, в том числе 23 сентября — узбекского лидера Шавката Мирзиёева, и 54 глав правительств.