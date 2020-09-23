Одна – хорошо, а три – лучше: в РФ начались испытания новой вакцины от COVID-19

Минздрав России разрешил клинические испытания новой вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре имени М. П. Чумакова РАН.

На первом этапе в испытаниях примут участие около 3 тысяч добровольцев.

После прививки они будут находиться 16 дней в изоляции под наблюдением врачей в стационаре.

Тестирование препарата планируют завершить уже в этом ноябре.

Отметим, что речь идет о третьей российской вакцине от COVID-19, которая может пройти государственную регистрацию.

Ранее РФ первой в мире зарегистрировала вакцину "Спутник V", разработанную специалистами НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Сейчас препарат уже пошел в гражданский оборот под названием "Гам-КОВИД-Вак".

Им также уже заинтересовались по меньшей мере в 20 странах мира.

Также параллельно подходят к концу клинические испытания второй российской вакцины "ЭпиВакКорона" — ее разработали в научном центре "Вектор". Ожидается, что в ближайшее время она также пройдет государственную регистрацию.

Все подробности — в видеосюжете.