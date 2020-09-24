Захарова о "черном списке" для ЕС: это ответ РФ на конфронтационную линию Европы

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о расширении "черного списка" граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Дипломат подчеркнула, что этот шаг делается на паритетной основе из-за конфронтационной линии, которую проводит ЕС.
"Неоднократно предупреждали о пагубности такого подхода, но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов, и по-прежнему выбирают язык санкций", — отметила Захарова.
Полный комментарий официального представителя МИД РФ — в видеозаписи.