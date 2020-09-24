Российские Ту-22 уничтожили условного противника в Беларуси — видео

Задачу отрабатывали в рамках учений "Славянское братство — 2020". Шесть российских бомбардировщиков вылетели с аэродрома Шайковка в Тверской области.

Как самолеты ловко расправились с врагом, — смотрите в видео.

Отметим, что всего в учениях "Славянское братство — 2020" задействованы более 800 военных из РФ и Беларуси, а также около 170 единиц техники.