Нужны ли кыргызам тои — разбор самого спорного вопроса в видео

Почему же той так важен для кыргызов?
Sputnik Кыргызстан решил выслушать мнения жителей разных регионов страны. Точка зрения каждого из них (опрошены более 20 человек) была сформулирована в компактную фразу, которые послужили основой сценария для анимационного проекта под названием "Кыргызский той".
Мнения оказались самыми разными. Например, кто-то считает, что именно тои сплачивают кыргызов и помогают решать многие проблемы. Другие граждане уверены, что из-за тоев некоторые чиновники "вынуждены воровать, чтобы было на чем приехать на мероприятие и положить в конверт круглую сумму".
Так как большинство мнений разделились на "за" и "против", мы придумали двух персонажей, назвав их Максатом и Канышай. Максат олицетворяет тех, кто выступает за кардинальные перемены в проведении тоев и даже за их отмену. Канышай, наоборот, твердит, как тои важны и какую ценность они представляют для народа.
Спор этих персонажей не преследует цель оскорбить чувства людей, приверженных традициям. Мы лишь хотим показать, какими разными могут быть мнения соотечественников.