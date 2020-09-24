Нужны ли кыргызам тои — разбор самого спорного вопроса в видео

В Кыргызстане сейчас запрещены мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей. Все из-за пандемии коронавируса. Однако даже под угрозой административного наказания люди проводят тои.

Почему же той так важен для кыргызов?

Sputnik Кыргызстан решил выслушать мнения жителей разных регионов страны. Точка зрения каждого из них (опрошены более 20 человек) была сформулирована в компактную фразу, которые послужили основой сценария для анимационного проекта под названием "Кыргызский той".

Мнения оказались самыми разными. Например, кто-то считает, что именно тои сплачивают кыргызов и помогают решать многие проблемы. Другие граждане уверены, что из-за тоев некоторые чиновники "вынуждены воровать, чтобы было на чем приехать на мероприятие и положить в конверт круглую сумму".

Так как большинство мнений разделились на "за" и "против", мы придумали двух персонажей, назвав их Максатом и Канышай. Максат олицетворяет тех, кто выступает за кардинальные перемены в проведении тоев и даже за их отмену. Канышай, наоборот, твердит, как тои важны и какую ценность они представляют для народа.

Спор этих персонажей не преследует цель оскорбить чувства людей, приверженных традициям. Мы лишь хотим показать, какими разными могут быть мнения соотечественников.