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Лавров о строительстве "Северного потока - 2": теперь это дело чести для Германии

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Американские санкции против трубопровода направлены на то, чтобы заставить европейцев приобретать более дорогой сжиженный природный газ из США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США публично унижают Германию и Европейский союз, требуя отказаться от реализации проекта "Северный поток - 2".

По словам российского министра, американские санкции против трубопровода направлены на то, чтобы заставить европейцев приобретать более дорогой сжиженный природный газ из США.

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При этом в американской администрации мотивируют это стремлением якобы "укрепить энергетическую безопасность Европы".

Лавров также подчеркнул, что теперь вопрос завершения строительства проекта "Северный поток - 2" стал "делом чести для ФРГ во всех смыслах и во всех измерениях".

Теги:
Северный поток - 2, Северный поток, Сергей Лавров, видеоролик, Видео



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