Лавров о строительстве "Северного потока - 2": теперь это дело чести для Германии

Американские санкции против трубопровода направлены на то, чтобы заставить европейцев приобретать более дорогой сжиженный природный газ из США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США публично унижают Германию и Европейский союз, требуя отказаться от реализации проекта "Северный поток - 2".

По словам российского министра, американские санкции против трубопровода направлены на то, чтобы заставить европейцев приобретать более дорогой сжиженный природный газ из США.

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При этом в американской администрации мотивируют это стремлением якобы "укрепить энергетическую безопасность Европы".

Лавров также подчеркнул, что теперь вопрос завершения строительства проекта "Северный поток - 2" стал "делом чести для ФРГ во всех смыслах и во всех измерениях".