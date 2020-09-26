Коронавирус COVID-19: Россия поделится вакциной со странами ближнего зарубежья

Директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вместо массовой отправки готовой вакцины, российские учены намерены поделиться со всеми технологиями производства данного препарата. Однако в странах СНГ такой подход применить не получится, поэтому им будет предоставлен готовый медицинский продукт.

В настоящее время в России еще две вакцины проходят клинические испытания, разработанные научным центром "Вектор". Разрешение на исследование нового препарата было выдано Минздравом РФ 22 сентября 2020 года.

Чтобы узнать, каким образом будет производиться доставка биологического медпрепарата в страны ближнего зарубежья и зачем Россия планирует раскрыть подробности своих разработок, смотрите наше видео.