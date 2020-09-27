Ретро-красота и рев моторов: автофестиваль в Амирсое

В программе фестиваля - живые выступления отечественных диджеев, трюки райдеров на мотоциклах, тест-драйвы автомобилей и экскурсии по курорту.

На горном курорте в Ташкентской области 26-27 сентября впервые проходит авто-мото фестиваль. Побывал в эпицентре автоэкшена и корреспондент Sputnik Узбекистан.

Автолюбители могут увидеть более 150 эффектных тюнингованных машин, современных мотоциклы. Представлены также оригинальные гаражи и аудиотехника для авто.

В программе фестиваля - живые выступления отечественных диджеев, трюки райдеров на мотоциклах, тест-драйвы автомобилей и экскурсии по курорту.

В конкурсах будут определены лучшие в категориях – тюнинг, автозвук, дрифт, ретро, 4x4, суперкары, элитные автомобили и другим.