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Ретро-красота и рев моторов: автофестиваль в Амирсое

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200927/15062896/Retro-krasota-i-rev-motorov-avtofestival-v-Amirsoe.html

В программе фестиваля - живые выступления отечественных диджеев, трюки райдеров на мотоциклах, тест-драйвы автомобилей и экскурсии по курорту.

На горном курорте в Ташкентской области 26-27 сентября впервые проходит авто-мото фестиваль. Побывал в эпицентре автоэкшена и корреспондент Sputnik Узбекистан.

Автомобиль ГАЗ-21 Волга на выставке ретро-автомобилей в Узэкспоцентре
© Sputnik / Стрингер
Роскошное ретро: в Ташкенте демонстрируют уникальные автомобили
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Автолюбители могут увидеть более 150 эффектных тюнингованных машин, современных мотоциклы. Представлены также оригинальные гаражи и аудиотехника для авто.

В программе фестиваля - живые выступления отечественных диджеев, трюки райдеров на мотоциклах, тест-драйвы автомобилей и экскурсии по курорту.

В конкурсах будут определены лучшие в категориях – тюнинг, автозвук, дрифт, ретро, 4x4, суперкары, элитные автомобили и другим.

Теги:
Узбекистан, раритетные автомобили, автомобилисты, автомобили



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