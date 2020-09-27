Видеокамера зафиксировала мировой рекорд с "петлей Нестерова" на Як-52

Российские военные летчики сумели 11 раз подряд выполнить один из самых сложных маневров высшего пилотажа.

Авиационная группа "Первый полет" установила мировой рекорд по исполнению "петли Нестерова" на самолетах Як-52.

Летчики 11 раз подряд исполнили основной элемент высшего пилотажа. Фигура представляет собой замкнутую петлю в вертикальной плоскости. Число 11 было выбрано потому что авиагруппе исполняется в этом году столько же лет.

Рекорд был зафиксирован на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Фигуру выполнили мастера спорта Константин Боровик, Олег Шполянский и Антон Беркутов.

"Петля Нестерова" известна во всем мире как мертвая петля, она получила такое название из-за того, что была рассчитана на бумаге, но долгое время никем не исполнялась.

Для справки: Русский военный летчик Петр Нестеров стал первым, кто рассчитал и исполнил мертвую петлю. Он так доверял своим расчетам, что даже не был пристегнут, считая, что центробежная сила не даст ему выпасть из кабины.

Впервые в мире фигура была выполнена 27 августа (9 сентября по новому стилю) 1913 года. Нестеров благодаря своему маневру стал основоположником искусства высшего пилотажа.