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Чужих детей не бывает: в России собака усыновила двух львят — видео

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Необычная история произошла в Приморском крае: там немецкая овчарка по кличке Сандра стала приемной мамой для двух львят, от которых отказалась собственная мать.

Примечательно, что Сандра всегда на дух не переносила кошек, однако, как говорится, чужих детей не бывает!

Недавно ощенившаяся собака приняла малышей как своих.

Как живет необычное семейство, смотрите в видео!

Теги:
Россия, животные, лев, собака



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