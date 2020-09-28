Чужих детей не бывает: в России собака усыновила двух львят — видео

Примечательно, что Сандра всегда на дух не переносила кошек, однако, как говорится, чужих детей не бывает!
Недавно ощенившаяся собака приняла малышей как своих.
Как живет необычное семейство, смотрите в видео!
Необычная история произошла в Приморском крае: там немецкая овчарка по кличке Сандра стала приемной мамой для двух львят, от которых отказалась собственная мать.
Примечательно, что Сандра всегда на дух не переносила кошек, однако, как говорится, чужих детей не бывает!
Недавно ощенившаяся собака приняла малышей как своих.
Как живет необычное семейство, смотрите в видео!
В ночь на 27 сентября на территории Нагорного Карабаха вновь обострился конфликт, который продолжается между Арменией и Азербайджаном с 1988 года.
Трое российских военных летчиков 11 раз подряд выполнили один из сложнейших маневров высшего пилотажа.
В программе фестиваля - живые выступления отечественных диджеев, трюки райдеров на мотоциклах, тест-драйвы автомобилей и экскурсии по курорту.
Российские ученые обнародуют миру технологии производства нового препарата и доставят готовую вакцину республикам, расположенным на территории СНГ.
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Согласно договоренности, первые два года профессорско-преподавательский состав из Узбекистана будет обучать студентов в Индии, а последующие три года обучение продолжится в Бухаре.
Система "E-qaror" предусматривает принятие главами администраций всех нормативно-правовых документов в электронной форме. Механизм в качестве эксперимента введут в тестовом режиме с января по май 2021 года в Кашкадарьинской области.
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