"Кавказ-2020": оповестили ОБСЕ, США и страны НАТО - куда еще больше открытости?

Представители Минобороны РФ перед началом учений провели брифинг с участием всех иностранных военных атташе. Инспекторов нескольких стран НАТО также пригласили на учения. Несмотря на это, Запад обвинил Россию в подготовке агрессии против соседних государств.

В России завершились стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", которые проходили на территории пяти полигонов Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

В масштабных маневрах приняли участие более 80 тысяч российских и около тысячи иностранных военных. Почти целую неделю войска отрабатывали организацию совместной обороны и координацию ведения боевых действий с привлечением всех видов Вооруженных сил России.

В учениях было задействовано более тысячи единиц военной техники, артиллерии, авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Чтобы минимизировать риски роста международной напряженности, представители Минобороны РФ перед началом учений провели брифинг с участием всех иностранных военных атташе. Инспекторов нескольких стран НАТО также пригласили на учения. Несмотря на это, Запад обвинил Россию в подготовке агрессии против соседних государств. Хотя сами страны - члены Североатлантического альянса никогда не приглашали российских представителей на свои учения, которые зачастую проходят в непосредственной близости от российской границы.