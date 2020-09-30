14:26 30 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Видео

Конфликт в Нагорном Карабахе: как отреагировал мир и кто "подливает масла в огонь"?

Получить короткую ссылку
Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (9)
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik на русском
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/1e/15085204.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200930/15085275/Konflikt-v-Nagornom-Karabakhe-kak-otreagiroval-mir-i-kto-podlivaet-masla-v-ogon.html

Военное напряжение между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха продолжает усиливаться. Мировое сообщество призывает обе стороны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.

За обострением ситуации в непризнанной республике следят и в ООН, и в ЕС, и в том числе в России.

YouTube / RT
Обстрелы и жертвы: вторые сутки военного конфликта в Нагорном Карабахе — видео

В Кремле заявили, что анализируют происходящее "для определения дальнейших шагов". Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват.

Тем временем, Турция открыто заявляет о поддержке Азербайджана, что, по мнению Пескова, лишь "подливает масла в огонь".

Как отреагировало международное сообщество на события вокруг спорной территории — смотрите в видео!

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (9)
Теги:
Конфликт, Армения, Азербайджан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента
Конфликт в Нагорном Карабахе: как отреагировал мир и кто "подливает масла в огонь"?
Новые автозаводы Узбекистана
Какие автозаводы откроются в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться