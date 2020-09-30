Конфликт в Нагорном Карабахе: как отреагировал мир и кто "подливает масла в огонь"?

За обострением ситуации в непризнанной республике следят и в ООН, и в ЕС, и в том числе в России.
В Кремле заявили, что анализируют происходящее "для определения дальнейших шагов". Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват.
Тем временем, Турция открыто заявляет о поддержке Азербайджана, что, по мнению Пескова, лишь "подливает масла в огонь".
Как отреагировало международное сообщество на события вокруг спорной территории — смотрите в видео!