Железная легенда СССР: в Якутии нашли самолет Никиты Хрущева — видео

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На кладбище самолетов рядом с поселком Черский на северо-востоке Якутии найдены фрагменты легендарного Ил-14П, который, предположительно, использовался первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.
Авиалайнер эксплуатировался 30 лет, из которых 8 лет он использовался правительством и военными, а остальные 22 года работал в Якутии.
На авиалайнере был оборудован салон люкс и установлено самое современное американское навигационное оборудование.
В 1987 году Ил-14 был списан и оставлен на хранение на кладбище самолетов в поселке Черский.
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