"Позор Америки": что в США думают о прошедших дебатах Трампа и Байдена — видео

Накануне состоялся первый раунд президентских дебатов между главными кандидатами: Дональдом Трампом (Республиканская партия) и Джо Байденом (Партия демократов).

Дебаты вышли действительно жаркими: оппоненты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи, а после и вовсе перешли на личности и опустились до оскорблений.

Также звучала не самая уместная для данного мероприятия лексика. Это тут же встретило резкую критику со стороны СМИ, которые назвали состоявшиеся дебаты настоящим "позором Америки".

Между тем CNN провел экспресс-опрос среди зрителей, из которых 60% выступили за Байдена и лишь 28% назвали победителем Трампа.

Впрочем это лишь первый раунд. Следующие два состоятся 15 и 22 октября. Один из них состоится между кандидатами в вице-президенты США: Майком Пенсом и Камалой Харис.

Напомним, что до президентских выборов осталось совсем немного — они пройдут 3 ноября.