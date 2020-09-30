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"Позор Америки": что в США думают о прошедших дебатах Трампа и Байдена — видео

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YouTube / RT

Накануне состоялся первый раунд президентских дебатов между главными кандидатами: Дональдом Трампом (Республиканская партия) и Джо Байденом (Партия демократов).

Дебаты вышли действительно жаркими: оппоненты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи, а после и вовсе перешли на личности и опустились до оскорблений.

Джо Байден
© AFP 2018 / JIM WATSON
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Также звучала не самая уместная для данного мероприятия лексика. Это тут же встретило резкую критику со стороны СМИ, которые назвали состоявшиеся дебаты настоящим "позором Америки".

Между тем CNN провел экспресс-опрос среди зрителей, из которых 60% выступили за Байдена и лишь 28% назвали победителем Трампа. 

Впрочем это лишь первый раунд. Следующие два состоятся 15 и 22 октября. Один из них состоится между кандидатами в вице-президенты США: Майком Пенсом и Камалой Харис. 

Напомним, что до президентских выборов осталось совсем немного — они пройдут 3 ноября. 

Теги:
Джо Байден, Дональд Трамп, выборы президента, США



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