МИД РФ призвал прекратить кровопролитие в Карабахе — брифинг Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию связывают с Азербайджаном и Арменией многогранные дружественные связи, поэтому то, что происходит в регионе, стране "далеко не безразлично".

Дипломат подчеркнула, что не видит никаких других альтернатив, кроме мирного урегулирования ситуации. Впрочем ряд стран считают иначе и открыто выражают поддержку сторонам конфликта.

На это Захарова ответила, что воинственные заявления третьих стран по Нагорному Карабаху безответственны и могут привести к дальнейшему усилению конфликта.

Полный комментарий официального представителя МИД РФ по нагорно-карабахскому конфликту — в видео.

Между тем сегодня лидеры России, США и Франции выпустили совместное заявление, в котором также призвали Армению и Азербайджан остановить военные действия и начать переговоры.