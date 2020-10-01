МИД РФ призвал прекратить кровопролитие в Карабахе — брифинг Захаровой

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию связывают с Азербайджаном и Арменией многогранные дружественные связи, поэтому то, что происходит в регионе, стране "далеко не безразлично".
Дипломат подчеркнула, что не видит никаких других альтернатив, кроме мирного урегулирования ситуации. Впрочем ряд стран считают иначе и открыто выражают поддержку сторонам конфликта.
Ruptly, Sputnik, Министерство обороны Азербайджана, Администрация президента Азербайджана, Офис премьер-министра Армении
На это Захарова ответила, что воинственные заявления третьих стран по Нагорному Карабаху безответственны и могут привести к дальнейшему усилению конфликта.
Полный комментарий официального представителя МИД РФ по нагорно-карабахскому конфликту — в видео.
Между тем сегодня лидеры России, США и Франции выпустили совместное заявление, в котором также призвали Армению и Азербайджан остановить военные действия и начать переговоры.