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Как обстоят дела с COVID-19 в странах ближнего зарубежья - видео

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Как обстоят дела с коронавирусом в странах постсоветского пространства - смотрите в нашем видео!

В мире обостряется ситуация с коронавирусом.

В некоторых странах фиксируется рекордный суточный прирост инфицированных. Власти многих государств поэтапно вводят новые карантинные ограничения.

Как обстоят дела с ковидом в странах постсоветского пространства - смотрите в нашем видео!

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, видеоролик, Видео



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