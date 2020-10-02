Как обстоят дела с COVID-19 в странах ближнего зарубежья - видео

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Как обстоят дела с коронавирусом в странах постсоветского пространства - смотрите в нашем видео!
В мире обостряется ситуация с коронавирусом.
В некоторых странах фиксируется рекордный суточный прирост инфицированных. Власти многих государств поэтапно вводят новые карантинные ограничения.
Как обстоят дела с ковидом в странах постсоветского пространства - смотрите в нашем видео!