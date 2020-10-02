Как обстоят дела с COVID-19 в странах ближнего зарубежья - видео

Общее число выздоровевших составляет 54 338 человек или 94% от общего числа заболевших в Узбекистане.

Возвращение ограничительных мер может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения, вызвав проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета.