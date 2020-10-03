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Заявление РФ, США и Франции по Карабаху: к чему призывают лидеры - видео

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Sputnik Узбекистан
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Прекратить воевать немедленно - с таким призывом к Азербайджану и Армении обратились сразу три страны: Россия, США и Франция

Совместное обращение к Азербайджану и Армении сделали лидеры трех стран - Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

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Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара считает "недопустимым" стремление Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) добиться прекращения столкновений в Нагорном Карабахе.

Напомним, обстановка на линии соприкосновения в Карабахе обострилась утром 27 сентября. В республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.




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