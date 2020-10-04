Курс на разрыв: ЕС вводит санкции против Беларуси — чем ответит Минск

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В черный список, согласованный европейскими странами, войдет около 40 человек — представителей белорусских властей.
Новые ограничения Брюссель увязал с ситуацией в Беларуси.
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Sputnik / Александр Натрускин
С начала августа в республике продолжаются несогласованные акции протеста.
Участники выступают против результатов президентских выборов. Протестующих активно поддерживает Запад.
Кто еще ввел санкции против Беларуси, какой ответ подготовил Минск и коснутся ли новые ограничения самого Лукашенко — смотрите в видеосюжете.