Курс на разрыв: ЕС вводит санкции против Беларуси — чем ответит Минск

В черный список, согласованный европейскими странами, войдет около 40 человек — представителей белорусских властей.

Новые ограничения Брюссель увязал с ситуацией в Беларуси.

С начала августа в республике продолжаются несогласованные акции протеста.

Участники выступают против результатов президентских выборов. Протестующих активно поддерживает Запад.

Кто еще ввел санкции против Беларуси, какой ответ подготовил Минск и коснутся ли новые ограничения самого Лукашенко — смотрите в видеосюжете.