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Пандемия "захватывает" политиков: кто еще, кроме Трампа, заразился COVID-19

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RUPTLY/UNTV/Justin Trudeau

Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Он и его супруга Мелания сдали положительный тест, теперь президентская чета будет самоизолироваться в Белом доме.

Кто еще из мировых политиков столкнулся с коронавирусной инфекцией — смотрите в видеосюжете.

Теги:
Дональд Трамп, пандемия, коронавирус



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