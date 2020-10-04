Пандемия "захватывает" политиков: кто еще, кроме Трампа, заразился COVID-19

Кто еще из мировых политиков столкнулся с коронавирусной инфекцией — смотрите в видеосюжете.
Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Он и его супруга Мелания сдали положительный тест, теперь президентская чета будет самоизолироваться в Белом доме.
Кто еще из мировых политиков столкнулся с коронавирусной инфекцией — смотрите в видеосюжете.
В черный список, согласованный европейскими странами, войдет около 40 человек — представителей белорусских властей.
Вове Дорофееву всего 12 лет, но он всерьез увлекся историей и собрал целую коллекцию артефактов времен Великой Отечественной войны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном разгроме террористов в Сирии. В статье, опубликованной газетой Минобороны "Красная Звезда", он рассказал о главных итогах пяти лет военной операции.
Прекратить воевать немедленно - с таким призывом к Азербайджану и Армении обратились сразу три страны: Россия, США и Франция
Также не допускается проведение таких обрядов, как "келин навкари", "чорлар", "ота кўрди", "сеп ёйди", "қуда чақирди", "куёв чақирди", "келин чақирди", "тоғора юбориш".
Число случаев заражения коронавирусом в России за неделю увеличилось на 63,5 тысячи. Прирост оказался максимальным с 15 мая.
Зарегистрировано свыше 3,5 миллиона избирателей. Порога явки нет. Если большинство проголосует против всех, в стране проведут повторное голосование.
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