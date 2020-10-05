Российский ракетоносец совершил ночную дозаправку в воздухе — эффектные кадры

Российские военные успешно поразили заданные мишени, которые располагались на полигоне в Республике Коми.
Как это было — смотрите в видео.
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России также продемонстрировал мастерство, запустив крылатые ракеты воздушного базирования по наземным целям.
Российские военные успешно поразили заданные мишени, которые располагались на полигоне в Республике Коми.
Как это было — смотрите в видео.
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