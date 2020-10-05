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Российский ракетоносец совершил ночную дозаправку в воздухе — эффектные кадры

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YouTube / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201005/15118516/Rossiyskiy-raketonosets-sovershil-nochnuyu-dozapravku-v-vozdukhe--effektnye-kadry.html

Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России также продемонстрировал мастерство, запустив крылатые ракеты воздушного базирования по наземным целям.

Российские военные успешно поразили заданные мишени, которые располагались на полигоне в Республике Коми.

Как это было — смотрите в видео.

Теги:
ракетоносцы, Россия, Минобороны РФ



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