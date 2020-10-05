Российский ракетоносец совершил ночную дозаправку в воздухе — эффектные кадры

Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России также продемонстрировал мастерство, запустив крылатые ракеты воздушного базирования по наземным целям.

Российские военные успешно поразили заданные мишени, которые располагались на полигоне в Республике Коми.

Как это было — смотрите в видео.