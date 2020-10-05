В Кыргызстане прошел массовый митинг недовольных результатами выборов — видео

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Накануне в республике прошли выборы в парламент. Партии, не преодолевшие порог в 7% выразили недовольство результатами голосования и потребовали аннулировать его итоги.
Примечательно, что акций было несколько и все они были организованы политическими партиями, которые не прошли в парламент. В какой-то момент два митинга объединились в один большой.
Ранее наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ отметили, что выборы в Кыргызстане прошли в соответствии со всеми международным стандартами.
Явка по стране составила 56,2%. Официальные итоги Центризбирком республики должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.