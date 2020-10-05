Экономим бензин и время: в Ташкенте восстановили закрытую на годы дорогу

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В центре Ташкента, недалеко от рынка Чорсу и Госцирка через несколько лет вновь открыто движение на участке между улицами Алишера Навои и Заркайнар.
В начале 2000-х этот отрезок проезжей части, как и во многих других центральных районах столицы, превратили в парковую зону, но автомобилисты такому благоустройству не обрадовались. Приходилось долго объезжать нужный и привычный для жителей поворот. Теперь проблема решена.
"Это очень хорошо, что теперь можно так напрямую проехать, не тратить бензин и не наматывать лишние круги", — признается один из водителей, который уже опробовал новую-старую магистраль.
В настоящий момент движение по улице полностью открыто для машин и пешеходов, завершаются работы по благоустройству. Это уже не первый участок дорожной сети в центре столицы, восстановленный при новом президенте Узбекистана.
О долгожданном событии для столичных водителей смотрите в сюжете Sputik Узбекистан.