Экономим бензин и время: в Ташкенте восстановили закрытую на годы дорогу

В центре Ташкента, недалеко от рынка Чорсу и Госцирка через несколько лет вновь открыто движение на участке между улицами Алишера Навои и Заркайнар.

В начале 2000-х этот отрезок проезжей части, как и во многих других центральных районах столицы, превратили в парковую зону, но автомобилисты такому благоустройству не обрадовались. Приходилось долго объезжать нужный и привычный для жителей поворот. Теперь проблема решена.

"Это очень хорошо, что теперь можно так напрямую проехать, не тратить бензин и не наматывать лишние круги", — признается один из водителей, который уже опробовал новую-старую магистраль.

В настоящий момент движение по улице полностью открыто для машин и пешеходов, завершаются работы по благоустройству. Это уже не первый участок дорожной сети в центре столицы, восстановленный при новом президенте Узбекистана.

О долгожданном событии для столичных водителей смотрите в сюжете Sputik Узбекистан.