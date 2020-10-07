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Педагоги-русисты проверят знания узбекских школьников и учителей — видео

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В Ташкент прибыла группа филологов и методистов из России. В течение двух месяцев специалисты побывают во всех регионах Узбекистана и протестируют на знание великого и могучего порядка 4 000 учителей русского языка.

Кроме того, российские коллеги изучат ситуацию на местах и окажут методическую и практическую помощь коллегам.

Александров: главное — изучить потребности учителей-русистов в Узбекистане >>

Всего же программа по развитию русского языка в республике рассчитана на 10 лет.

Как встречали педагогов в Ташкенте, смотрите в нашем сюжете.

Теги:
Узбекистан, русский язык, учителя, Образование



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