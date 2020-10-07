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Микроводоросли или утечка токсинов: что на самом деле произошло на Камчатке

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На данный момент, прорабатывается несколько версий экологического бедствия на Камчатке. Главный вопрос: это произошло по вине человека или же такова природа?

Первые две причины связаны с природой. В частности, к массовой гибели животных могла привести высокая концентрация токсичных микроводорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. 

Авачинская бухта в Петропавловске-Камчатском
© Sputnik / Сергей Гунеев
У берегов Камчатки обнаружили гигантское токсичное загрязнение

Такое уже наблюдали на Камчатке в 1980-х годах.

Также прорабатывается версия сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Третья причина связана с человеческим фактором, а если быть точнее — с разливами токсичных веществ. Сейчас специалисты проверяют Козельский полигон, где захоронены ядохимикаты, а также реку Налычева, которая протекает рядом и впадает в Тихий океан.

Впрочем, промежуточный анализ проб воды уже показал превышение норм по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Теги:
охрана окружающей среды, экология, вода, Камчатка



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