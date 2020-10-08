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Первая реакция Путина на события в Карабахе: "Это трагедия!"

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (15)
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Ruptly / Sputnik / TV Artsakh / Минобороны Армении
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201008/15143952/Pervaya-reaktsiya-Putina-na-sobytiya-v-Karabakhe-Eto-tragediya.html

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал обстановку в Нагорном Карабахе. По его словам, это страшная трагедия, которая касается "не чужих для нас людей".

Президент России подчеркнул, что ситуация в этом регионе продолжает ухудшаться, а самое страшное, что есть огромные потери с обеих сторон.

"Это большая трагедия. Гибнут люди. Для нас эти народы не чужие, ведь в РФ проживает порядка 2 миллионов азербайджанцев и почти столько же армян", — отметил Путин.

Ruptly, Sputnik, Министерство обороны Азербайджана, Министерство обороны Армении
Нагорный Карабах: Россия, США и Франция думают, как "остановить кровопролитие"
К миру противоборствующие стороны призывает и глава МИД России Сергей Лавров, который считает, что от заявлений, которые звучат со всех сторон, необходимо перейти к реальным шагам, чтобы усадить стороны за стол переговоров и остановить кровопролитие.

Между тем взаимные обстрелы продолжаются. И Баку, и Ереван сообщают о разрушениях и жертвах, в том числе среди мирного населения в зоне конфликта.

Как развиваются события в настоящее время и как оценивают происходящее в Москве, смотрите в нашем видео.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (15)
Теги:
Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Владимир Путин



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