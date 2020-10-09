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"Северный поток–2": Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд – что дальше?

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Ruptly, UOKiK
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201009/15147489/Severnyy-potok2-Polsha-oshtrafovala-Gazprom-na-76-mlrd--chto-dalshe.html

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на рекордную сумму 7,6 миллиарда долларов по делу одного из крупнейших энергетических проектов – "Северного потока–2".

Под удар также попали европейские партнеры проекта: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell.

Лавров о строительстве Северного потока - 2: теперь это дело чести для Германии
© Ruptly .
Лавров о строительстве "Северного потока - 2": теперь это дело чести для Германии

Компании должны будут заплатить штраф на общую сумму 61 миллион долларов и разорвать соглашения о финансировании проекта в течение 30 дней.

Польская сторона обосновала свое решение следующим образом: партнеры якобы нарушили антимонопольное законодательство Польши, так как не согласовали с Варшавой создание совместного предприятия для реализации проекта. 

Однако многие эксперты считают, что за этим решением скрываются иные мотивы.

Об этом и о том, как отреагировали в Москве на санкции в отношении "Газпрома" и европейских партнеров, смотрите в видеосюжете.

Теги:
газопровод, штраф, Россия, Польша, Германия, Северный поток - 2



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