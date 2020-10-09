"Северный поток–2": Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд – что дальше?

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на рекордную сумму 7,6 миллиарда долларов по делу одного из крупнейших энергетических проектов – "Северного потока–2".

Под удар также попали европейские партнеры проекта: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell.

Компании должны будут заплатить штраф на общую сумму 61 миллион долларов и разорвать соглашения о финансировании проекта в течение 30 дней.

Польская сторона обосновала свое решение следующим образом: партнеры якобы нарушили антимонопольное законодательство Польши, так как не согласовали с Варшавой создание совместного предприятия для реализации проекта.

Однако многие эксперты считают, что за этим решением скрываются иные мотивы.

Об этом и о том, как отреагировали в Москве на санкции в отношении "Газпрома" и европейских партнеров, смотрите в видеосюжете.