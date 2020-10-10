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Лавров: Армения и Азербайджан договорились о прекращения огня с 12 часов

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Лавров: Армения и Азербайджан договорились о прекращения огня с 12 часов
Министр иностранных дел России заявил, что в в полдень, 10 октября, в силу вступило соглашение о перемирии в Карабахе в гуманитарных целях.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=21667116&type=mp4
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2020-10-10T14:54Z

Министр иностранных дел России заявил, что в в полдень, 10 октября, в силу вступило соглашение о перемирии в Карабахе в гуманитарных целях.

Совместное заявление по итогам переговоров министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова содержит договоренность о прекращении сторонами конфликта. Об этом заявил по итогам встречи глава МИД РФ.

Таким образом, начиная с полудня 10 октября в Карабахе объявлено перемирие в гуманитарных целях: для обмена пленными и убитыми, а также другими удерживаемыми лицами. 

Переговоры состоялись в Москве и продлились более 10 часов. 

Нагорный Карабах: смогут ли Азербайджан и Армения прекратить огонь и договориться?
Sputnik/RUPTLY/ TV/Государственные учреждения Азербайджана и Армении
Ереван и Баку договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

В конце сентября вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты в прифронтовой зоне.

В целях пресечения боевой активности Еревана и обеспечения безопасности мирного населения в Баку приняли решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Подробное заявление министра России Сергея Лаврова по итогам переговоров с коллегами смотрите в нашем видео. 

Теги:
переговоры, Конфликт, Россия, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Сергей Лавров



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