Лавров: Армения и Азербайджан договорились о прекращения огня с 12 часов

Министр иностранных дел России заявил, что в в полдень, 10 октября, в силу вступило соглашение о перемирии в Карабахе в гуманитарных целях.

Совместное заявление по итогам переговоров министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова содержит договоренность о прекращении сторонами конфликта. Об этом заявил по итогам встречи глава МИД РФ.

Таким образом, начиная с полудня 10 октября в Карабахе объявлено перемирие в гуманитарных целях: для обмена пленными и убитыми, а также другими удерживаемыми лицами.

Переговоры состоялись в Москве и продлились более 10 часов.

В конце сентября вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты в прифронтовой зоне.

В целях пресечения боевой активности Еревана и обеспечения безопасности мирного населения в Баку приняли решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Подробное заявление министра России Сергея Лаврова по итогам переговоров с коллегами смотрите в нашем видео.