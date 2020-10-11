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Как таджикистанцы ждали открытия избирательных участков — видео

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Sputnik Узбекистан
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В Таджикистане 11 октября проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 6.00.

По данным на 15.00, явка составила 70,71 процента: проголосовали почти 3,5 миллиона человек. Выборы признаны состоявшимися, пишет Sputnik Таджикистан.

По словам руководителя аппарата республиканского ЦИК Носирджона Салими, голосование идет организовано, избиратели проявляют активность, жалоб не поступало, инцидентов на избирательных участках не зафиксировано.

Всего в республике работают 68 окружных избирательных комиссий и 3 414 участков для голосования. За пределами страны — 39 избирательных участков, в том числе пять — в России. Зарегистрированы 4,9 миллиона избирателей, бюллетени напечатаны на четырех языках: таджикском, узбекском, русском и киргизском.

Участвуют пять кандидатов, все они — лидеры политических сил: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Для Эмомали Рахмона, возглавляющего страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы.

Теги:
выборы президента, выборы, Видео, Таджикистан



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