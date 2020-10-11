Классная работа: чем российские педагоги помогут узбекским коллегам

Россия и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в рамках образовательного проекта "Класс".

Церемония состоялась в Ташкенте при участии первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко, министра народного образования Узбекистана Шерзода Шерматова и представителей благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

В рамках проекта "Класс" российские педагоги будут посещать Узбекистан с мастер-классами для повышения качества преподавания русского языка и других школьных предметов. Первыми в республику прибыли учителя-русисты и методисты, которые в течение двух месяцев будут изучат работу узбекских коллег, чтобы выработать наиболее эффективные методики преподавания.

Также планируется развивать и расширять стажировки педагогов и студентов из Узбекистана на базе российских педагогических вузов. В целом проект рассчитан на 10 лет. Материальную поддержку этой программе оказывает благотворительный фонд Алишера Усманова, выделивший 5 миллионов долларов.

Как прошла церемония подписания, что показали представителям российской делегации в Ташкенте и какие перспективы ждут образовательную сферу республики, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.