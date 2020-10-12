На пути к мирному урегулированию: поможет ли режим прекращения огня в Карабахе?

По итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении в зоне конфликта с 12 часов дня 10 октября действует режим прекращения огня.

Перемирие объявлено в гуманитарных целях: для обмена пленными и убитыми, а также другими удерживаемыми лицами.

Переговоры по Карабаху в Москве стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Они продлились свыше 10 часов.

Однако, несмотря на установление режима прекращения огня, противоборствующие стороны регулярно сообщают о взаимных обстрелах в зоне конфликта.

Напомним: в ночь на 27 сентября на территории Нагорного Карабаха резко обострился вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Страны обвинили друг друга в начале военных действий.

В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции.